На Сельмаше на балконе в квартире хранился флакон с ртутью, выезжали спасатели

В субботу на балконе одной из квартир дома по улице Богданова нашли подозрительный стеклянный флакон. Внутри была жидкость стального цвета. Хозяева почувствовали неладное, предположив, что жидкость может оказаться ртутью, и вызвали МЧС.

Как оказалось, опасения были не напрасны. Во флаконе находилось 740 грамм ртути. К счастью, обошлось без пострадавших: флакон был закрыт, и ртуть не разлилась.

Спасатели изъяли емкость с ртутью для дальнейшей утилизации, сообщили в пресс-службе ведомства.







