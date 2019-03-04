На Сельмаше на балконе в квартире хранился флакон с ртутью, выезжали спасатели

  • 04 марта 2019, 11:47
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Фото носит иллюстративный характер


В субботу на балконе одной из квартир дома по улице Богданова нашли подозрительный стеклянный флакон. Внутри была жидкость стального цвета. Хозяева почувствовали неладное, предположив, что жидкость может оказаться ртутью, и вызвали МЧС.

Как оказалось, опасения были не напрасны. Во флаконе находилось 740 грамм ртути. К счастью, обошлось без пострадавших: флакон был закрыт, и ртуть не разлилась.

Спасатели изъяли емкость с ртутью для дальнейшей утилизации, сообщили в пресс-службе ведомства.

gomel.today
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