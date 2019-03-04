На Гомельщине начинают эксперимент по выращиванию арбузов

В связи с изменениями климата, произошедшими в последние десятилетия, в Гомельской области стало возможным возделывание такой теплолюбивой и засухоустойчивой культуры как арбуз.

Общественная организация «Белорусский зеленый крест» под научным руководством РУП «Институт овощеводства» и УО «Гомельский государственный областной эколого-биологический центр детей и молодежи» в рамках проекта «Школьный сад» проводит сетевой сортоиспытательный эксперимент по выращиванию арбузов. Цель эксперимента — провести сравнительное изучение трех сортов арбуза и выявить наиболее урожайные для данного региона. Участниками эксперимента будут сельские школы и эколого-биологические центры Гомельской области.

Школы, на базе которых будет проводиться эксперимент, выступят в качестве образовательных центров, где школьники и местное население смогут приобретать современные знания по агротехнике выращивания арбузов с учетом климатических изменений. Популяризация этой культуры будет способствовать улучшению экономической ситуации в сельской местности, в том числе в районах, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС. Помимо того, в ходе эксперимента сельские школьники научатся выращивать для себя вкусную и полезную сельхозпродукцию.

Финансовая поддержка участников конкурса будет оказываться за счет средств проекта, и кроме того, в качестве спонсоров выступают несколько предприятий. В их числе голландская фирма «Бейо», которая предоставляет семена арбузов и консультации по агротехнике их выращивания в условиях юга Гомельской области, ООО «АгроБио» — предприятие, которое производит биогумус и гуминовый препарат на его основе «Гумирост».

На протяжении всего периода проведения эксперимента его участники смогут получать консультации специалистов по агротехнике выращивания арбузов. Все команды будут фиксировать результаты опыта в своих дневниках в соответствии с разработанной методической схемой, и кроме того, информация о его ходе будет размещаться на специальной интернет-платформе.

В рамках эксперимента будут также проведены конкурсы фоторепортажей и статей на тему «Как мы вырастили арбуз». Авторы лучших работ получат призы. Конкурс проводится открыто.

14 марта в Гомеле в УО «Гомельский государственный областной эколого-биологический центр детей и молодежи», пройдет семинар, где участники получат семена, контейнеры, грунт для рассады, укрывной материал, препараты и удобрения, а также подробную методическую схему опыта и всю необходимую информацию, касающуюся агротехники выращивания этой культуры.