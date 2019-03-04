Фотофакт: в Новобелице столкнулись маршрутка и легковушка, образовалась пробка

  • 04 марта 2019, 09:59
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ДТП с участием маршрутки и легкового автомобиля случилось на улице Ильича недалеко от остановки «завод Химизделий» около 8:20.

Фотографиями происшествия поделилась читательница «Сильных Новостей». О пострадавших пока ничего неизвестно. ДТП стало причиной небольшого транспортного затора.

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