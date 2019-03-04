Весне дорогу! В Гомеле на этой неделе потеплеет до +13°С

  • 04 марта 2019, 09:10
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Весна еще только у порога, но уже рьяно взялась за работу. Начало марта в этом году выдалось невероятно теплое: синоптики обещают до +13°С к концу недели.

Уже в понедельник столбик термометра поднимется до +8°С, однако зонт далеко прятать метеорологи не рекомендуют — возможны дожди.

К среде немного похолодает — прогнозируется около нуля и ветер с порывами до 15м/с.

Однако в пятницу в Гомель придет настоящая весна: несмотря на то, что будет пасмурно, воздух прогреется до +13°С.

gomel.today
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