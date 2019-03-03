На митинг против «Гомельобоев» к жителям Новобелицы пришли представители власти. Удалось ли им договориться? — видеорепортаж «СН»

  • 03 марта 2019, 22:23
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Активисты и жители Новобелицы собрались на очередной митинг против деятельности фабрики «Гомельобои». На встречу также пришли и представители власти, утверждающие, что вредных выбросов завод не производит. О чём договорились стороны по итогу встречи?

Марина Дробышевская, Надежда Пужинская, gomel.today
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Места: Гомель (24933)

Метки: Общество (33580), Главное (6837), Видео (1078)

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