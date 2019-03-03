Мужчина погиб под колесами поезда в Гомельском районе

  • 03 марта 2019, 13:28
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В Гомельском районе вблизи железнодорожной станции Лисички поездом был смертельно травмирован мужчина, сообщил БЕЛТА официальный представитель МВД Александр Марченко.

Несчастный случай произошел 2 марта в 18.48. Житель поселка Юбилейный 1973 года рождения пересекал пути и не обратил внимания на приближающийся электропоезд Новоалексеевка — Минск. Наезда избежать не удалось. От травм мужчина скончался на месте.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

БелТА
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