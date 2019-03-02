«Белпочта» предлагает гомельчанам бесплатно отправить открытку к 8 Марта. Успеть нужно за два часа

  • 02 марта 2019, 12:23
  • 460
  • 0


«Белпочта» в некоторых отделениях почтовой связи 5 марта проведет промомероприятие «Весенний комплимент», сообщили в пресс-службе предприятия.

«В этот день клиенты смогут купить яркие весенние почтовые карточки, подписать их в адрес любимых женщин, а „Белпочта“ бесплатно доставит эти поздравления по всей республике», — рассказали в пресс-службе. Во время акции клиентам также презентуют широкий спектр услуг «Белпочты».

В Гомеле промомероприятие «Весенний комплимент» пройдет с 14.00 до 16.00 в

  • ОПС № 48 ул. Советская, д. 8,
  • ОПС № 50 пр. Ленина, д.1,
  • ОПС № 12 пр. Речицкий, д.91,
  • ОПС № 45 ул. Огаренко, д.16.

Полный список отделений, где пройдет акция, размещен на сайте «Белпочты».

Гомельские ведомости
Мы создали канал в Телеграме для того, чтобы быстро рассказывать вам новости → https://t.me/gomeltoday

Места: Гомель (24931)

Метки: Общество (33574)

Комментарии правила




Загрузка...

Самое обсуждаемое



Новое в блогах


Самое читаемое





Новости партнеров

Загрузка...

Новости партнеров

Загрузка...


Новости партнеров