«Белпочта» предлагает гомельчанам бесплатно отправить открытку к 8 Марта. Успеть нужно за два часа

«Белпочта» в некоторых отделениях почтовой связи 5 марта проведет промомероприятие «Весенний комплимент», сообщили в пресс-службе предприятия.

«В этот день клиенты смогут купить яркие весенние почтовые карточки, подписать их в адрес любимых женщин, а „Белпочта“ бесплатно доставит эти поздравления по всей республике», — рассказали в пресс-службе. Во время акции клиентам также презентуют широкий спектр услуг «Белпочты».

В Гомеле промомероприятие «Весенний комплимент» пройдет с 14.00 до 16.00 в

ОПС № 48 ул. Советская, д. 8,

ОПС № 50 пр. Ленина, д.1,

ОПС № 12 пр. Речицкий, д.91,

ОПС № 45 ул. Огаренко, д.16.

Полный список отделений, где пройдет акция, размещен на сайте «Белпочты».