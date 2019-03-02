В Гомеле у кинотеатра «Октябрь» бойцы МВД задержали торговца марихуаной

Житель Чечерска сбыл гомельчанину полимерный сверток с марихуаной и был задержан правоохранителями, сообщили в МВД Беларуси.

Поздним вечером недалеко от кинотеатра «Октябрь» в Гомеле 31-летний индивидуальный предприниматель сбыл гомельчанину полимерный сверток с высушенным растительным сырьем. По информации МВД, после незаконной сделки бойцами спецподразделения была проведена операция по захвату дилера.

Согласно заключению эксперта, изъятое при задержании вещество является марихуаной общим весом более 50 грамм.

Кроме того, правоохранители обнаружили 4,5 килограмма растительного сырья на чердаке частного дома, принадлежащего задержанному жителю Чечерска.

Как показала экспертиза, разложенное для сушки сырье также является марихуаной, отметили в МВД.