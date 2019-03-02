Фотофакт: на Советской за 2 часа вырубили 6 деревьев. В инспекции говорят — вырубка не согласована

  • 02 марта 2019, 09:50
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Вчера в Гомеле в первой половине дня вырубали деревья. Гомельчане не остались в стороне и обратились в соответствующие службы. Оказалось, там не в курсе произошедшего.

На этот раз пострадали деревья на пересечении улиц Советская и Ефремова, напротив строящегося магазина.


— Сообщили в городскую и районную инспекцию природных ресурсов и ООС, чтобы узнать на каком основании происходит вырубка. В инспекции ответили, что с ними не согласована данная вырубка, — рассказала редакции «Сильных Новостей» Алина Мищенко. — Менее чем за 2 часа вырубили 6 деревьев.



По словам читательницы, деревья не были в аварийном состоянии. К слову, это не первый подобный инцидент и, по всей видимости, не последний.

— Ради магазина летом было вырублено больше десятка деревьев на противоположной стороне. И некоторые из деревьев не мешали устройству нового тротуара, — рассказала девушка. — Также есть информация, что деревья продолжат вырубать в сторону магазина «Карусель», для устройства тротуара.

gomel.today
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