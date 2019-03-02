Фотофакт: на Советской за 2 часа вырубили 6 деревьев. В инспекции говорят — вырубка не согласована
- 02 марта 2019, 09:50
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Места: Гомель (24929)
Метки: Происшествия (14038)
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