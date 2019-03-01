В Гомеле перекрыли часть проспекта Ленина, оцепили облисполком. Это были учения — фото

  • 01 марта 2019, 19:38
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В пятницу около 16.00 в Гомеле перекрыли для транспорта часть проспекта Ленина в районе облисполкома. Пешеходов сотрудники милиции также настоятельно просили идти в обход. Ни в облисполком, ни из него никого не выпускали.

С двух сторон здания были выставлены милицейские автомобили, у крыльца припарковались машины саперно-пиротехнической группы и скорой помощи. С торца — пожарные авто.

На вопросы горожан сотрудники милиции ничего не отвечали.

В пресс-службе облисполкома заявили, что проводятся учения, никого из здания не эвакуировали.

Tut.by
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