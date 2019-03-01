Детское пособие в Беларуси, как ловушка бедности

Увеличение числа бедных в Беларуси в первую очередь происходит за счет занятого (в том числе частично) населения в трудоспособном возрасте. Это стало отражением ухудшения ситуации на рынке труда — снижения заработной платы, роста неполной занятости.

Кроме того, пострадали люди, которые находятся в зависимости от доходов занятых членов домохозяйств. Данная группа крайне слабо социально защищена и потому очень чувствительна к изменению уровня доходов в экономике.

Однако в Беларуси помимо занятости есть еще один важный фактор роста бедности — возрастной. Наглядно его иллюстрирует рисунок 1.





Из представленных данных отчетливо видно, что численность бедных наибольшая среди детей. Наибольшее увеличение числа детей за чертой абсолютной бедности произошло в период с 2013 по 2017 годы. Это свидетельствует о том, что размер пособий, предоставляемых семьям с детьми, оказался недостаточным для компенсации падения доходов от занятости.

Риск абсолютной бедности у людей старше 65 лет постепенно снижается и является незначительным, но они уязвимы к риску относительной бедности. Пенсионная система обеспечивает доход как минимум на уровне бюджета прожиточного минимума, но этот доход остается существенно ниже среднего.

Таким образом, структура социально уязвимого населения, несмотря на общее снижение риска бедности, практически не изменяется. К социально уязвимым группам в первую очередь относятся дети, у которых высок риск абсолютной бедности.

Рассмотрим более детально риск бедности среди детей с помощью данных рисунка 2.





Из представленных данных видно, что среди детей, не достигших трехлетнего возраста, уровень бедности заметно ниже. Это говорит о том, что пособие на ребенка в возрасте до трех лет является действенным механизмом в борьбе с бедностью.

Вслед за утратой возможности получения данного пособия, значительно увеличивается риск перехода за черту абсолютной бедности. Далее с увеличением возраста ребенка до 6-10 лет, абсолютная бедность продолжает существенно возрастать и достигает более 11%. И только после достижения 11-летнего возраста уровень бедности начинает снижаться, но все равно остается почти в 3 раба больше, чем для детей в возрасте до 3-х лет.

Отмеченная тенденция не одинакова для всей территории Беларуси. Наглядно это проиллюстрировано на рисунке 3.





Несмотря на одинаковый размер пособия на ребенка в возрасте до 3-х лет, в Минске удельный вес бедности детей 0-2-летнего возраста значительно ниже, чем в регионах. Это свидетельствует о том, что важную роль в преодолении бедности играют не только детские пособия, но доход супруга.

Проблема обеспечения достойного заработка для супруга более остро стоит в крупных городах, где уровень относительной бедности семей с детьми 0-2 лет значительно выше, чем в малых городах и селах.

С наступлением трехлетнего возраста в крупных городах, к числу которых относится и Гомель, риск относительной бедности даже несколько снижается. Причем уровень бедности детей в крупных городах до 11 лет даже выше, чем в малых городах.

Более всего теряют от утраты права на пособие на ребенка до достижения трехлетнего возраста в селах. Уровень бедности в 3-5-летнем возрасте здесь увеличивается до 17%, а к 6 годам и вовсе до 27%.

Важный фактор преодоления бедности — уровень зарплат женщин. Сопоставление уровня зарплат с размером пособий на ребенка представлено на рисунке 4.





Из представленных данных видно, что пособие на первого ребенка в возрасте до трех лет в среднем не дотягивает даже до 20% средней заработной платы. Однако на селе этот показатель достигает 30%, что в среднем позволяет обеспечивать доходы выше уровня абсолютной бедности.

Размер пособия на второго ребенка на селе и вовсе составляет более 60% средней заработной платы, что создает стимулы для рождения нескольких детей, как главного инструмента преодоления бедности.

В результате суммарный коэффициент рождаемости в сельской местности с 2010 по 2016 годы вырос с 2,0 до 3,4, в то время как в городах продолжает колебаться примерно около 1,5.

Таким образом, пособие на детей в возрасте до трех лет на сегодняшний день является эффективным инструментом борьбы с бедностью. Увеличение детских пособий привело к росту рождаемости в сельской местности, где уровень оплаты труда намного ниже, чем в городах. В таких условиях семьи стали рассматривать рождение детей как инструмент улучшения своего материального положения. В ситуации с переизбытком рабочей силы и угрозы роста безработицы относительно высокий размер детских пособий начал играть роль скрытого пособия по безработице.

Но у детского пособия есть и обратная сторона. В сельской местности в основном рожают молодые женщины, у которых нет достаточной квалификации и получить ее потом, после нескольких декретных отпусков, становится еще труднее. В результате это приводит к так называемой «ловушке бедности».