Директору агрокомбината «Южный» вынесли приговор — видеорепортаж «СН» из зала суда

  • 01 марта 2019, 18:35
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В августе 2018 года директора ОАО «Агрокомбинат «Южный» Виктора Крышнёва задержали за взятку в размере 1200 долларов США. 1 марта суд Гомельского района вынес окончательный приговор.

Марина Дробышевская, Надежда Пужинская, gomel.today
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Метки: Криминал (11539), Видео (1077), Главное (6834)

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