В центре Гомеля перекрыли движение. Очевидцы сообщают о подозрительном предмете возле Облисполкома

  • 01 марта 2019, 17:36
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Сегодня днём, в районе 16.40, читатели CHP24.BY сообщили о перекрытом движении в районе площади Ленина:

«Не пропускают никого, даже автобусы разворачивают», — сообщают очевидцы.

По прибытии на место наших корреспондентов стало известно, что около здания Гомельского Облисполкома обнаружили подозрительный предмет.

chp24.by
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Места: Гомель (24926)

Метки: Авто (6406), Происшествия (14034), Главное (6833)

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