В центре Гомеля перекрыли движение. Очевидцы сообщают о подозрительном предмете возле Облисполкома

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60 ЮНИСЕФ: рост заболеваемости корью в мире принимает угрожающие масштабы Количество заболевших корью в мире стремительно растет. Случаи заболеваний регистрируются даже в странах, где корь не фиксировалась год и больше. Об этом сообщает ЮНИСЕФ....

101 Лукашенко: Дня Воли на стадионе «Динамо» не будет. Чего вы туда лезете? Это даже личное оскорбление для меня Президент Беларуси Александр Лукашенко во время «Большого разговора с президентом» на канале «Беларусь 1» ответил на вопрос корреспондента «Еврорадио» по поводу празднования Дня Воли на минском стадио...

135 «Вас же не били, руки вам не зажимали». Глава СК ответил на вопросы TUT.BY о «деле БелТА» «Я понимаю, что вам это неприятно, как минимум. Откровенно говоря, мне, может быть, не менее неприятно, что такое дело было в производстве». Глава Следственного комитета в разговор...