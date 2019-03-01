До 30 ГБ, перенос остатков трафика и целый набор безлимитов: velcom представил новое поколение «Комфортов»

velcom запустил новое поколение «Комфортов». В тарифных планах обновленной линейки увеличены объемы включенного интернет-трафика, добавлена возможность его переноса на следующий месяц, а также предусмотрены различные опции безлимитного интернета, позволяющие окончательно адаптировать выбранный тариф под себя.

«Комфортных» тарифных планов теперь четыре: «Комфорт S», «Комфорт М», «Комфорт L» и «Комфорт XL». В зависимости от выбранного тарифа варьируется объем включенного в абонентскую плату интернет-трафика — от 1 до 30 ГБ, а также количество включенных минут для звонков в другие сети — от 50 минут до неограниченного количества. Кроме того, все «Комфорты» объединяет ставший уже традиционным безлимит звонков внутри сети velcom. При этом абоненты также могут подключить голосовой безлимит для звонков в другие сети за 6,90 рубля в месяц.

В случае, если интернет-трафика в выбранном тарифе недостаточно, пользователям новых «Комфортов» доступны для подключения дополнительные пакеты интернет-трафика — от 500 МБ до 3 ГБ.

Абонентам, которые предпочитают пользоваться безлимитным интернетом, в дополнение к своему интернет-трафику, включенному в пакет, теперь предоставляется возможность подключения одной из двух опций безлимита на выбор. Так, за 2,90 рубля в месяц можно подключить безлимитный интернет на скорости 512 Кбит/с (данной скорости достаточно, например, для использования мессенджеров), а за 5,90 рубля в месяц — на скорости до 1 Мбит/с. Пакет интернет-безлимита со скоростью до 1 Мбит/с станет доступен для подключения в ближайшие недели и позволит просматривать «нетяжелый» контент, использовать социальные сети и мессенджеры.

Одним из самых ожидаемых нововведений стал перенос неиспользованного интернет-трафика на следующий месяц. Неизрасходованные гигабайты, включенные в абонплату, теперь не «сгорят» с началом очередного расчетного периода, а будут добавлены к новому ежемесячному пакету на следующий месяц.

И наконец, всем абонентам нового поколения «Комфортов» стали доступны для подключения безлимитные интернет-пакеты для использования мессенджеров (Telegram, Viber, WhatsApp, Facebook messenger), социальных сетей («ВКонтакте», Facebook, Instagram, Pinterest, Twitter, Snapchat, «Одноклассники», Tinder), музыкальных сервисов (Apple Music, SoundCloud, Google Play Music, BOOM), а также видеосервиса YouTube. Кстати, на более «тяжелых» тарифных планах «Комфорт L» и «Комфорт XL» безлимит на соцсети и мессенджеры входит в абонентскую плату!

Особенности Комфорт S Комфорт M Комфорт L Комфорт XL Минуты внутри сети Безлимит Минуты в другие сети 50 100 300 Безлимит Интернет-трафик 1 ГБ 7 ГБ 15 ГБ + Безлимит на социальные сети и мессенджеры 30 ГБ + Безлимит на социальные сети и мессенджеры Перенос интернет-трафика, включенного в абонплату До 1 ГБ До 7 ГБ До 15 ГБ До 30 ГБ Стоимость интернет-трафика сверх включенного в абонплату 1 коп. Абонентская плата (в момент подключения/ через 90 дней), руб./мес. 8,90 / 11,90 15,90 / 19,90 19,90 / 25,90 29,90 / 37,90

«Мы постоянно следим за тем, как меняются потребности наших абонентов в пакетных предложениях, именно поэтому сегодня мы вывели на рынок обновленные „Комфорты“. Как и прежде, нашим абонентам не нужно считать минуты разговоров внутри сети velcom, они у нас безлимитные, а вот интернет-трафика стало значительно больше. Добавились опции неограниченного трафика на мессенджеры и социальные сети, YouTube и просто безлимитный интернет-трафик на различных скоростях. При этом, несмотря на сформированные в линейке пакеты, пользователи нового поколения „Комфортов“ получили возможность настроить свой „Комфорт“ лично под себя, определив, в какой период времени, в каких объемах и на каких условиях они будут пользоваться основными и дополнительными опциями, чтобы рационально управлять своими расходами на мобильную связь», — прокомментировала перемены заместитель генерального директора по потребительскому сегменту velcom Ирина Савина.

Действующие абоненты velcom смогут перейти на новые «Комфорты», руководствуясь привычной схемой: при выборе тарифа с эквивалентной абонплатой и выше смена тарифа будет бесплатной. Для новых абонентов предусмотрена сниженная абонентская плата на 90 дней: с учетом скидки она составит 8,90, 15,90, 25,90 и 29,90 рубля в месяц соответственно.