Первую часть лыжероллерной трассы планируется открыть в Гомеле в этом году

Полуоткрытый тир и 1,5 км лыжероллерной трассы планируется открыть в Гомеле в 2019 году, сообщил журналистам начальник отдела спорта и туризма горисполкома Александр Поздняков перед заседанием по итогам работы отрасли в 2018 году, передает корреспондент БелТА.

По планам это будет первая очередь возведения нового спортобъекта, работы продолжатся. На строительство лыжероллельной трассы по улице Луговой вдоль гребного канала из областного бюджета выделено Br1,5 млн. На возведение крытого футбольного манежа на территории стадиона «Луч» будет направлено Br3 млн.

«Укрепление материальной базы специализированных учебно-спортивных учреждений, в том числе основных баз подготовки национальных и сборных команд Беларуси по видам спорта, проводится постоянно», — сказал начальник отдела. Большое внимание уделяется подготовке перспективного резерва, которую ведут 38 учреждений — училище и областные центры олимпийского резерва, специализированные детско-юношеские школы олимпийского резерва и др.

Как подчеркнул Александр Поздняков, в 2018 году на чемпионатах, Кубках, первенствах мира и Европы спортсмены Гомеля завоевали более 80 медалей, 19 из которых золотые.

В 2018 году областной центр не раз становился площадкой для проведения физкультурно-спортивных мероприятий республиканского и международного уровня. Так, в прошлом году на молодежный чемпионат мира по шашкам-100 в город над Сожем прибыли 250 спортсменов из 15 стран. «Проведение мероприятий такого масштаба помогает укреплять международные связи, повышая имидж области и города», — резюмировал Александр Поздняков.