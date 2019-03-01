Успеть за 45 минут. В Гомеле соревновались парикмахеры

Завиток к завитку, локон к локону, каждой пряди — точное место. У свадебного парикмахера нет права на ошибку, потому что нет ни минуты на её исправление. Чтобы победить в конкурсе профмастерства среди работников ОАО «Локон», который по традиции прошёл в колледже бытового обслуживания, участникам потребовались профессионализм, точность исполнения и безупречное чувство вкуса.

Темой нынешнего конкурса организаторы обозначили причёску для новобрачных на длинных волосах. Свадьба один из самых важных дней в жизни семьи, поэтому ни один причастный к её подготовке, в том числе парикмахер, не должен подвести. И всех причастных, как правило, выбирают придирчиво и за несколько месяцев.

















С плойками на изготовке на старт выходят 14 участниц. Столько же «виновниц торжества». Все модели в белом, у каждой соответствующие макияж и украшения, минимальная подготовка волос — учитываться будет не только причёска, а образ невесты в целом.

Судьи объявляют старт. В руках мастеров замелькали шпильки, лаки для волос. На всё про всё у них 45 минут...













В реальности, определяясь с парикмахером для свадьбы, каждая девушка изучает десятки работ, сотнями перечитывает отзывы. Впрочем, хорошие специалисты на слуху и нарасхват. Но чтобы стать именно таким, нужно много практиковаться, постоянно учиться и быть, как говориться, в тренде.

— Предприятие прикладывает много усилий для обучения своих специалистов, — рассказала директор ОАО «Локон» Лариса Кириченко. — При том все затраты мы берем на себя. В том числе и при подготовке к конкурсам. Это всё недешево, но мы хотим, чтобы наши мастера совершенствовались.













Что касается трендов сезона, то, по словам директора, они очень разнообразны, при этом уже долгое время в моде остаются естественность, ухоженность, индивидуальность, что и должны передать участницы. Кроме того, судьи конкурса оценивают сложность и аккуратность исполнения причёсок.

Обратный отсчёт и команда «стоп» — мастерам нужно отойти от своих рабочих мест и моделей. Строгие судьи делают финальный осмотр. Но даже непрофессионального взгляда достаточно, чтобы убедиться: не прошло и часа, а преобразившимся девушкам хоть под венец, хоть на подиум.













В результате серьёзной борьбы первое место в номинации заняла Елена Гончарова, второе Светлана Ермилова, третье Яна Синякова.

Также победителей определяли среди мужских парикмахеров в номинации «Мужская салонная стрижка с укладкой» и среди мастеров ногтевого сервиса в номинации «Свадебный дизайн ногтей. Покрытие гель-лаком».































