Время электроников: гомельчанин открыл кружок робототехники, да не такой, как у всех

Роботы-промоутеры, официанты и разнорабочие. Уже сегодня они могут заменить людей. Смогут ли современные школьники стать инженерами будущего? Об этом мы поинтересовались у Геннадия Волокитина, который открыл кружок робототехники, да не такой, как у всех.

Эра технологий

41-летний Геннадий по образованию радиомеханик, профессионально занимается ремонтом газовых котлов. Как же возникла школа и как она устроена? Её создатель уверяет: это не тот бизнес с конструктором Lego, который масштабируется по всей Беларуси не по дням, а по часам.





История началась с создания костюма с подсветкой. Его гомельчанин для выступления своего сына делал то сам, то вместе с семьёй. После работы, ночами... Много раз вносил корректировки, воплощая новые идеи.

—Когда мой ребёнок заявил, что пойдёт на танцы, воскликнул: «Бери паяльник!» Вместе с женой меня уговаривали месяц. Видел в сыне только ботаника. Он во многом похож на меня, а я далеко не танцор — не верил в затею, — с улыбкой вспоминает собеседник. — Уверен был на все сто: сходит на пару занятий и отсеется. Но не тут-то было! Со временем приближался отчётный концерт, где ребята показывали то, чему научились за год. Так пришла идея смастерить особенный костюм. Сейчас его доработал, теперь им можно управлять с мобильного телефона.





Кроме того, с лёгкой руки Геннадия для выступлений на сцене появились прожекторы. Талант нельзя не заметить — ему предложили открыть кружок в Центре культуры Гомельского района, который расположен в Новобелицком районе.





Новоиспечённый учитель долго не думал. Ведь сам в детстве охотно посещал технические кружки. Чтобы собрать группы, потребовалось продемонстрировать свои умения в школах. Для рекламы был сделан знаменитый и обаятельный робот Валли. Он с помощью ультразвука считывает препятствие и объезжает его.









— Сейчас молодёжь не умеет делать руками многие вещи. Мне хотелось организовать необычный кружок, — признался гомельчанин. — Моя работа с детьми построена не на конструи­ровании готовых моделей роботов на базе Lego и их программировании, а на самостоятельном создании сначала роботов, движения которых базируются на простой механике, а затем — с использованием основ электроники и программирования на платформе Arduino.





Душа инженера желает чего-то нового, не совсем искусства, а скорее, творчества. В наш век многие превратились в обычных пользователей плодов высоких технологий. А нужно, по словам собеседника, вкладывать в детей желание создавать эти вещи. Сейчас школьники не хотят учить математику, физику, электронику. Перспектива работать с роботами — приманка, чтобы они всё-таки погрузились в эти предметы.









Всё своими руками

Занятия проходят дважды в неделю. Ученики получают разнообразные задания, учатся паять, работать с измерительными приборами, изготавливать детали, а также усваивают теоретические знания по точным наукам. Более способные занимаются дополнительно. В одной группе — до 10 ребят. Самому младшему шесть лет, а старшим — 12. Здесь всех обучают с нуля. Девочки тоже есть. После занятий ученики уносят с собой опыт и роботов.





Начинали младшие научные сотрудники, как их называет Геннадий, с орнитоптера — простой модели птицы, в которой заложено много принципов механики. Её можно сделать на радиоуправлении, говорит учитель, показывая летуна.





Кстати, делая этих птиц, дети пробовали резать бамбуковые палочки. Далось им это очень сложно. Не каждому взрослому данный процесс под силу. Например, на одном из уроков до последнего винтика разобрали пять видео­магнитофонов. Так познакомились с устройством этой техники, в том числе радиодеталями: их функциями, принципами работы в отдельности и во взаимодействии друг с другом.





Сейчас ребята собирают платформы — основы своих будущих роботов-футболистов. Весной они посоревнуются в забивании голов.

Стоит отметить, что помещение для занятий небольшое. Столы, лампы Геннадий сделал сам. Принёс инструменты и даже 3D-принтер. Пока я изучаю принцип его работы, собеседник подносит к лампочке напечатанное на нём фото супруги. Иначе изображение не рассмотреть.





— Мне нравится работать с ребятами, хочется передать им свой опыт, научить их получать знания самостоятельно. Бывает, не знаешь, как сделать, а ученик вдруг подсказывает свежее решение. Родители признаются: на вопрос, как дела в школе, дети часто рассказывают не про оценки в дневнике, а про занятия в кружке робототехники, — признался Геннадий. — Знаете, прогресс держится не только на программах. Беларуси нужны умные люди, в том числе инженеры, которые будут разбираться и в коде, и в электронике.



















