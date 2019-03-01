Ярмарки по продаже потребительских товаров на площади Восстания продолжат работу в марте

  • 01 марта 2019, 12:37
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Местные универсальные ярмарки по продаже потребительских товаров на площади Восстания продолжат работу в марте.

Как сообщили в управлении торговли и услуг Гомельского горисполкома, торговые ряды будут работать по выходным: 2-3, 16-17, 23-24, 30-31 марта — с учётом погодных условий.

Режим работы: с 9.00 до 15.00.

В продаже примут участие торговые организации города, предприятия перерабатывающей промышленности, потребительской кооперации, рыбоводческие хозяйства, фермерские хозяйства, пчеловоды и ремесленники.

Во время проведения ярмарок закрывается движение всех видов транспорта по площади Восстания Гомеля:

  • с 18.00 1 марта до 17.00 3 марта, 
  • с 18.00 15 марта до 17.00 17 марта, 
  • с 18.00 22 марта до 17.00 24 марта, 
  • с 18.00 29 марта до 17.00 31 марта.

Юлия Светина, Гомельские ведомости
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