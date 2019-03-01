Местные универсальные ярмарки по продаже потребительских товаров на площади Восстания продолжат работу в марте.

Как сообщили в управлении торговли и услуг Гомельского горисполкома, торговые ряды будут работать по выходным: 2-3, 16-17, 23-24, 30-31 марта — с учётом погодных условий.

Режим работы: с 9.00 до 15.00.

В продаже примут участие торговые организации города, предприятия перерабатывающей промышленности, потребительской кооперации, рыбоводческие хозяйства, фермерские хозяйства, пчеловоды и ремесленники.

Во время проведения ярмарок закрывается движение всех видов транспорта по площади Восстания Гомеля: