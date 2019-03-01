Заключен по стражу в зале суда: директору агрокомбината «Южный» вынесен приговор за получение взятки в 1200 долларов

Слушания уголовного дела проходили в суде Гомельского района. Главный фигурант обвинялся в коррупционном преступлении — получении взятки. Подозреваемого задержали с поличным сотрудники КГБ, возбудили уголовное дело.

Согласно материалам, директор агрокомбината возглавил предприятие в январе 2018 года. Его деятельность привлекла внимание правоохранителей. Установлено, что обвиняемый заключил договоры с двумя частными фирмами на покупку ветпрепаратов, кормов и кормовых добавок. Как известно, агрокомбинат «Южный» специализируется на производстве свинины и является региональным лидером в этом направлении. Получив товары, руководитель поручил бухгалтерии рассчитаться по задолженности в кратчайшие сроки. В результате агрокомбинат перечислил деньги двум коммерческим фирмам. В общей сложности более 26 тысяч рублей одной и более 19 тысяч рублей второй.





Как известно из материалов следствия, 2 августа 2018 года директор агрокомбината встретился с представителем одной из коммерческих структур. Деловые партнеры пересеклись возле агрогородка Еремино в служебном микроавтобусе.

Согласно показаниям представителя фирмы, он положил деньги возле коробки передач и вышел из машины обвиняемого. После сотрудники КГБ задержали директора и провели личный обыск в присутствии понятых. В правом кармане одежды фигуранта обнаружили 1200 долларов. По версии гособвинения, деньги предназначались в качестве благодарности за взаимовыгодное сотрудничество.

К слову, на время следствия и судебных слушаний обвиняемый не был заключен под стражу и продолжал исполнять должностные обязанности.





Государственное обвинение по делу поддержал заместитель прокурора Гомельского района Александр Шинкарев. Он отметил, что в ходе судебных слушаний вина фигуранта была доказана полностью. Установлено, что директор агрокомбината лоббировал интересы коммерческих структур в обход других кредиторов. За содействие получил в качестве взятки около 9% от проплаченной суммы.

Задержанный директор агрокомбината изначально признал вину, но впоследствии от своих слов отказался. Во время следствия неоднократно менял показания. В последнем слове утверждал, что не виновен, никогда не договаривался о подачках, его облили грязью.

Рассмотрев материалы уголовного дела, суд Гомельского района признал 45-летнего директора агрокомбината виновным. В качестве наказания приговорил к четырем годам лишения свободы в колонии усиленного режима, с конфискацией имущества. Также обвиняемый лишен права занимать руководящие должности сроком на пять лет. Суд постановил изменить меру пресечения и заключить фигуранта под стражу в зале суда.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в законном порядке.











