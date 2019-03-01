Видеофакт: в Гомеле в автобусе оштрафовали женщину, которая не успела купить у водителя билет

Вчера в автобусе № 7 на остановке «БелГУТ» контролеры требовали оплату штрафа с гомельчанки. Ехать «зайцем» женщина не планировала, но купить билет сразу, как зашла в транспорт, не успела. «Нельзя же отвлекать», — уверена женщина. Однако у контроллеров другое мнение на этот счет.

Видео конфликта разместили в сообществе «Гомель Online».

— Талоны продаются только на остановках. Девушка зашла в транспорт, водитель поехал. Когда на следующей остановке он остановился, она ему подала деньги купить билет. Тут же залетел контроль и давай пытаться выписать штраф, — рассказал очевидец.

Женщину поддержали и другие пассажиры, но контроллеры были непреклонны: «Пассажир обязан обилетиться до следующей остановки», — утверждают они.

Более того, контроллеры оказались возмущены съемкой, предупреждая, что, если запись появиться в интернете, они подадут в суд. «И знаете, чем это будет вам чревато», — подчеркнула работница.

Следует отметить, что кондуктора в автобусе данного маршрута нет. Пассажиры должны самостоятельно покупать билет в киосках на остановке или у водителя. Однако на остановке, где заходила женщина, такого киоска нет.

Чем закончилась история, на данный момент не известно. Женщину так и не выпустили, а автобус уехал на конечную.