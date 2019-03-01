В Гомеле автомобиль сбил пешехода и скрылся. Разыскиваются свидетели

  • 01 марта 2019, 10:10
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В понедельник, 25 февраля, в районе парковки «Евроопта» на Кирова, 136, под колеса автомобиля попал пешеход.

Авария произошла примерно в 22.30. Сбив человека, водитель не стал задерживаться на месте ДТП и скрылся.

Если вы стали свидетелями происшествия, просьба сообщить информацию в ГАИ УВД Гомельского облисполкома по телефонам 68-40-84, 68-44-44.

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