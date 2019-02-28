Гомель примет эстафету огня II Европейских игр

Эстафета «Пламя мира» II Европейских игр прибудет в Гомель 5 июня.

Об этом сообщил начальник управления по коммуникациям, связям с общественностью и СМИ фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года» Алексей Богданович на встрече с представителями руководства Гомельской области и средств массовой информации.

По словам организатора, путь огня начнётся 3 мая в Риме, где находится штаб-квартира Европейских Олимпийских комитетов. После, пройдя под Триумфальной аркой, «Пламя мира» отправится в путь по странам Европы. Отдельным пунктом выделено восхождение группы альпинистов вместе с ним на самую высокую точку Европы — гору Монблан. Также там будет водружён белорусский флаг.

В Беларусь огонь прибудет 11 мая. После чего из Бреста начнётся его шествие по самым значимым уголкам страны. Факелоносцами станут известные спортсмены, общественные деятели, представители культуры, искусства.

6 июня «Пламя мира» пронесут по улицам Гомеля. Эстафета будет сопровождаться изюминками, которые организаторы держат в тайне. Также запланированы концерты и многочисленные мероприятия. По Гомельской области «Пламя мира» будет путешествовать до 10 июня. Далее по маршруту — столичный регион.

Красочным финалом эстафеты станет встреча огня в Минске, а также зажжение факела на церемонии открытия II Европейских игр 21 июня на стадионе Динамо.