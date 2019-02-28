Куда пойти в выходные 2-3 марта?

Стыдно валяться на диване с пультом от телевизора в руке или стоять с утра до вечера у плиты, когда в городе происходит столько интересного. belkagomel.by предлагает культурную программу на ближайшие выходные. Надеемся, это поможет вам провести их не дома.

Чароўныя падарункі





Дата: 2 марта

Время: с 11:00 до 18:00

Место: ГЦК, ул. Ирининская, 16

Вход: свободный

Гомельские ремесленники из клуба «Чароўныя падарункi» будут ждать гостей в ГЦК, чтобы порадовать своими весенними творениями. Мастера предлагают присмотреть подарки на 8 Марта себе и близким. Выбор будет большой: украшения, цветочные композиции, куклы, декупаж, декор интерьера, скрапбукинг, керамика, авторские вкусняшки и многое другое. Дополнит праздник модный показ, мастер-классы от ремесленников, парикмахеров и визажистов.

Проект-импровизация «Кое-что о нас»





Дата: 2 марта

Время: 18:00

Место: ГЦК, ул. Ирининская, 16

Вход: 5 рублей

Проект основан на пяти утверждениях, которые являются ключами к созданию движения и звучат как альтернативный подход к пяти жизненным ситуациям. Наблюдение за возникающими ассоциациями позволит зрителю взглянуть по-другому на привычные вещи и почувствовать остроту ощущений непредсказуемых ситуаций, надеются участники импровизации. Автор проекта Инна Асламова предложила гомельским танцорам повторить хореографическую постановку Международного Фестиваля Театров Танца в Люблине (Польша). В составе команды импровизаторов — театр танца «Квадро», студенты колледжа им. Н.Ф. Соколовского, представители танцевальных направлений хип-хоп, электро и экспериментал.

Игра «Гений финансов»





Дата: 2 марта

Время: 16:30 — 19:30

Место: пространство «Атмосфера», Речицкий пр., 108а

Вход: 5 рублей

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Концерт «Звук в комнате»





Дата: 3 марта

Время: 20:00

Место: арт-пространство «Ковчег», пр. Победы, 2а

Вход: 5 — 7 рублей, в день концерта — 9 рублей

Музыкальная группа W.A.V.E погрузит в тёплую, уютную и добрую атмосферу, оставив жизненную суету за дверями концерта. Зрители окунуться в мир латиноамериканской, джазовой музыки вместе с акустическим хип-хопом. За настроение вечера ответят Михаил Николайчик (контрабас), Артём Пузыренко (саксофон), Иван Гайдук (перкуссия, конги, бонго), Стефания Хрущёва (вокал), Вячеслав Клемпач (труба), Алексей Лукьянов (гитара, вокал).

Встреча Ораторского клуба





Дата: 3 марта

Время: 18:00

Место: Ораторский клуб, ул. Воровского 59 (3 этаж)

Вход: 5 рублей

Ораторский клуб — это сообщество ценителей риторики и красноречия, которым нужны новые знания в сочетании с регулярной практикой публичных выступлений. Тема воскресной встречи — «Что мы знаем о Китае?» Организаторы предлагают порассуждать об истории, культуре, музыке, искусстве, мифах, религии, путешествиях и обо всём, что так или иначе связано с этой экзотической страной. В программе вечера — выступления ораторов, интервью с приглашёнными гостями, чай, вкусняшки и много живого и настоящего общения.

«Страна Мурландия, или мартовские коты»





Дата: 2, 3 марта

Время: с 10:00 до 18:00

Место: дворец Румянцевых и Паскевичей, пл. Ленина, 4

Вход: 2,5 — 4,5 рубля

Коты и кошки живут с нами бок о бок почти десять тысяч лет, помогая сохранять дом от грызунов, тело — от множества болезней, а душу — от чёрствости и равнодушия. 1 марта, во Всемирный день кошек, открывается фотовыставка Максима Шестакова, рассказывающая о жизни дворовых кошек. Несмотря на все тяготы бездомной жизни, кошки на работах фотографа-анималиста удивляют красотой, грациозностью, а где-то даже чувством юмора. Каждый снимок — это сюжет, история, подсмотренная и прописанная автором в стихах и прозе. К одному снимку подпись предлагается придумать посетителям. Победителя ожидает памятный подарок.

«КотАрт»





Дата: 2, 3 марта

Время: с 11:00 до 19:00

Место: библиотека им. А.И.Герцена, ул. Советская, 26

Вход: свободный

Открытие очередной выставки проекта «Выставочное пространство — молодым!» запланировано на завтра. Работы студентов факультета промышленного и гражданского строительства Белорусского государственного университета транспорта, посвящённые Всемирному дню кошек, презентуют в библиотеке им. А.И. Герцена.

Выставка прорисей и икон XVIII — XIX вв.





Дата: 2, 3 марта

Время: с 09:30 до 18:00

Место: филиал Ветковского музея, пл. Ленина, 4

Вход: 70 коп. — 1,50 рубля

Новая выставка открылась в филиале Ветковского музе старообрядчества и белорусских традиций. Гомельчанам предлагают познакомиться с уникальной коллекцией прорисей — контурных рисунков, сделанных с оригинала и наносимых чаще всего путём процарапывания по левкасу на иконную доску. Прорись показана как часть технологического процесса рождения иконы, представляющая воздушный обрис, очертания, которые облекались в плоть красочного слоя.

Спектакль «Французский ужин»





Дата: 2, 3 марта

Начало: 18:00

Место: областной драмтеатр, пл. Ленина, 1

Вход: 9, 11 рублей

В выходные актёры драмтеатра порадуют зрителя премьерным спектаклем «Французский ужин». Рецепт его прост: соберите под одной крышей мужа, жену, любовницу мужа, любовника жены (и по совместительству — друга мужа), кухарку и её супруга, тщательно перемешайте с франковыми купюрами, добавьте дорогую шубку и драгоценное колье. Блюдо готово! Наслаждайтесь весёлой неразберихой! Возрастной ценз: 16+.

Спектакль «Метод»





Дата: 23 февраля

Начало: 19:00

Место: молодёжный театр, пр. Ленина, 10

Вход: 7,5 — 8 рублей

В субботу актёры «молодёжка» сыграют психологический триллер «Метод». Зрителям станут свидетелями эксперимента. На время спектакля сцена театра превратится в фокус-комнату, в которой четыре персонажа проходят испытания на престижную должность в крупной фирме. Чтобы стать этим идеальным кандидатом с внушительной зарплатой, надо отказаться от всего человеческого в себе, перешагнуть нравственные пределы. Возрастной ценз установлен 18+.

Спектакль «Эдип» Дата: 24 февраля





Начало: 18:00

Место: молодёжный театр, пр. Ленина, 10

Вход: 7,5 — 8 рублей

Софокл входит в величайшую триаду греческих авторов античности, он написал более 100 пьес, из которых до нас дошли семь. Пьеса «Царь Эдип» — одна из них. Внимание привлекает не череда событий, а душевные состояния героев, которые переживаются по поводу событий, произошедших до начала трагедии. Возрастной ценз: 16+.

Театр кукол приглашает...

В субботу маленьких зрителей ждёт спектакль в 2-х действиях «Мой папа — волк» (3+). В воскресенье — спектакль «Чиполлино» (3+).

Дата: 2,3 марта

Начало: 11:00

Место: театр кукол, ул. Пушкина, 14

Вход: 5 — 6 рублей