За минувший год на Гомельщине выявлено 814 новых случаев ВИЧ-инфекции

За минувший год в регионе выявлено 814 новых случаев ВИЧ-инфекции. Всего же на Гомельщине проживает 7973 человека с положительным ВИЧ-статусом. Об этом рассказали в областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.
По-прежнему преобладает половой путь передачи — 95,5 процента. В эпидемический процесс чаще вовлекаются мужчины (61 процент). На долю женщин приходится 39.
Если говорить о возрастных категориях, самой многочисленной является группа 40 лет и старше. Здесь зарегистрирована едва ли не половина всех новых случаев.
По социальному статусу среди пациентов с ВИЧ-инфекцией, выявленных в 2018 году, преобладают рабочие (42 процента) и лица без определённой деятельности (34). Практически шесть процентов пациентов выявлены при поступлении в места лишения свободы.
Специалисты напоминают: единственный надёжный метод убедиться в отсутствии ВИЧ-инфекции — тестирование на антитела к ВИЧ не ранее шести недель после того, как вы подверглись риску инфицирования (вступали в сексуальные контакты без использования презерватива либо употребляли инъекционные наркотики).
Пройти обследование на ВИЧ можно самостоятельно, купив в аптеке набор для тестирования по слюне, либо бесплатно и анонимно в любом лечебно-профилактическом учреждении республики, а также в отделе профилактики ВИЧ/СПИД Гомельского областного ЦГЭ и ОЗ по адресу: г. Гомель, ул. Моисеенко, 49.
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