Схема озеленённых территорий общего пользования: почему граждане «не при делах»?

Вырубка деревьев и застройка зелёных зон стала обычной практикой в городах Беларуси. При том, что во многих городах нормативы в области озеленения не выполняются. Это приводит к ухудшению экологической обстановки и сказывается на комфортности проживания граждан. Вырубка зеленых зон стала одной из причин роста в последние годы количества градостроительных конфликтов между местными властями и жителями.

В 2016 году в Законе Республики Беларусь «О растительном мире», появилась статься «Озелененные территории», которая наложила запрет на застройку зеленых зон, если в городе не разработан и не утверждён проект специального планирования «Схема озелененных территорий общего пользования».

Исходя из этого, местные власти г. Гомеля в октябре 2018 года провели тендер на разработку такой «Схемы». И по его результатам «Схему» будет разрабатывать УП «БелНИИПГрадостроительства», и это обойдется городскому бюджету в 183,5 тыс. рублей.

Понимая важность разработки «Схем озеленённых территорий общего пользования» как инструмента для защиты зелёных зон от застройки и включения в нее максимального количества важных для жителей озелененных территорий, мы расскажем, что такое «Схемы», как они разрабатываются, и какие зелёные зоны можно в них включить.

Законы и нормативно-правовые акты

1. Закон Республики Беларусь «О растительном мире» (ссылка, новая редакция)

2. Закон Республики Беларусь «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Беларусь» (ссылка).

3. Закон Республики Беларусь «О государственной экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду» (ссылка).

4. Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» (ссылка).

5. Постановление Совета министров «Положение о порядке проведения стратегической экологической оценки, требованиях к составу экологического доклада по стратегической экологической оценке, требованиях к специалистам, осуществляющим проведение стратегической экологической оценки» (ссылка).

6. Постановление Совета министров «Положение о порядке проведения общественных обсуждений в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности» (ссылка).

Что такое Схема озеленённых территорий общего пользования?

В Беларуси установлены три уровня градостроительного планирования территорий: республиканский, региональный и местный. Планирование территорий также подразделяется на три вида: общее, специальное и детальное планирование.

Схема озеленённых территорий общего пользования относится к градостроительным проектам специального планирования, которые разрабатываются на местном уровне.

«Схема» должна содержать сведения:

о наименовании (если таковое имеется), месторасположении, границах, площади и балансе включенных в нее озеленённых территорий;

об организациях, осуществляющих содержание озеленённых территорий;

о показателях обеспеченности населения города (района в городе) озеленёнными территориями общего пользования;

о планируемых показателях площади озеленённых территорий общего пользования города (района в городе).

В «Схему» должны быть включены озеленённые территории общего пользования площадью 0,03 гектара и более.

Что такое озеленённая территория общего пользования?

Последняя редакция Закона «О растительном мире» даёт подробное определение «озеленённой территорией общего пользования». Если раньше к ней относили только парки, скверы, бульвары и городские леса, то сейчас к ней относят ботанические сады, дендрологические парки, зоны отдыха, зоны кратковременной рекреации у воды, озелененные участки общественных центров общегородского и районного значения.

Также к озеленённым территориям общего пользования отнесли озелененные территории в границах санитарно-защитных зон, территории противоэрозионных и придорожных насаждений, насаждений вдоль улиц населенных пунктов в границах красных линий, озелененных участков в жилой застройке.

Как разрабатывается Схема озеленённых территорий общего пользования?

«Схема» разрабатывается в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, согласовывается с территориальным органом Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь и утверждается решением соответствующего местного исполнительного и распорядительного органа.

Этапы разработки и утверждения:

1. Местный исполнительный и распорядительный орган выступает заказчиком разработки, деньги выделяются из местного бюджета.

2. Местный исполнительный и распорядительный орган (или его подразделение) проводит тендер на разработку. Данные об условиях, суммах и результатах тендера можно найти на сайте.

3. После подписания договора между заказчиком и организацией, выигравшей тендер, начинается разработка проектной документации.

4. Разработанная проектная документация согласовывается и передаётся местному исполнительному и распорядительному органу.

5. На стадии разработки проектной документации проводится процедура экологической стратегической оценки (СЭО):

подготовка экологического доклада по СЭО;

проведение консультаций с заинтересованными органами государственного управления;

общественные обсуждения экологического доклада по СЭО;

согласование экологического доклада по СЭО с Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды и при необходимости с иными заинтересованными органами государственного управления.

6. После проведения общественного обсуждения экологического доклада по СЭО в проектную документацию при необходимости могут быть внесены изменения.

7. Проектная документация и экологический доклад по СЭО направляются на прохождение государственной экологической экспертизы.

8. После получения положительного заключения государственной экологической экспертизы, проектная документация утверждается местным исполнительным и распорядительным органом.

9. В течение месяца после утверждения «Схема» размещается на официальном сайте местного исполнительного и распорядительного органа.

Правовые нестыковки: право на участие у граждан есть, но реализовать его нельзя

После последних изменений Закона Республики Беларусь «О растительном мире» у горожан пропала возможность участвовать в общественных обсуждениях «Схемы озеленённой территории общего пользования». Попробуем разобраться в ситуации.

Итак, согласно Закону Республики Беларусь «О растительном мире»: «проект Схемы озелененных территорий общего пользования подлежит общественному обсуждению в соответствии с законодательством Республики Беларусь об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности».

Конституционный Суд Республики Беларусь отмечает:

«Положение Закона о растительном мире, предусматривающее общественное обсуждение проекта схемы озелененных территорий общего пользования, обеспечивает реализацию конституционного права граждан на непосредственное участие в управлении делами общества и государства (часть вторая статьи 37 Конституции)».

Закон Республики Беларусь «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Беларусь» уточняет:

«порядок проведения общественных обсуждений в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, основанный на принципе выбора удобного для граждан времени и места проведения, устанавливается Советом Министров Республики Беларусь».

Порядок проведения общественных обсуждений определяется «Положением о порядке проведения общественных обсуждений в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности», утверждённым Постановлением Совета министров. Согласно Положению общественные обсуждения проводятся для:

— схем комплексной территориальной организации областей и иных административно-территориальных и территориальных единиц;

— генеральных планов городов, иных населенных пунктов и территориальных единиц;

— схем проектов планировки районов индивидуального жилищного строительства; — детальных планов, разрабатываемых на территории, свободной от застройки; — детальных планов, разрабатываемых на территории с застройкой, подлежащей сносу;

— архитектурно-планировочных концепций объектов строительства (при отсутствии детальных планов);

— проектов архитектурных конкурсов (по решению местных исполнительных и распорядительных органов).

— детальных планов, разрабатываемых на территории существующих микрорайонов и кварталов жилой застройки, подлежащих реконструкции;

— проектной документации на благоустройство дворовых территорий.

Таким образом, данное Положение не предусматривает возможности проведения общественного обсуждения самих «Схем озеленённых территорий общего пользования», и у горожан остаётся возможность обсуждать только экологический доклад по стратегической экологической оценке. Но это серьёзно уменьшает возможности влиять на то, какие озеленённые территории будут защищены, а какие окажутся под угрозой вырубки и застройки.