2100 рублей с 15 квартир? Жители подъезда добились перерасчёта стоимости ремонта подъезда

С тех пор, как РЭУ-12 отремонтировал шестой подъезд в доме № 25 на улице Владимирова, его жильцы пребывают в возмущённо-недоумённом состоянии. И для этого есть основания, информирует городской журнал «Белка».

Вот как описывает сложившуюся ситуацию пенсионер Николай Сивцов:

— В прошлом году в нашем подъезде сделали косметический ремонт. Покрасили и побелили стены с потолками, уложили напольную плитку у входа. Честно говоря, особой необходимости в ремонте не было. Ну да ладно, сделали и сделали. И на том, как говорится, спасибо. Только оказалось, что «спасибом» не отделаешься. Сумму за краску и мел «разбросали» по квартирам, в зависимости от их площади. В результате лично для меня квартплата выросла на 39 рублей 75 копеек. Общая же стоимость ремонта подъезда потянула более двух тысяч (!) рублей. Решили с соседями взглянуть на смету. Да не тут-то было. С ноября прошлого года пороги РЭУ обиваем, а нам документ никак показать не могут...

Пенсионера можно понять. Тем более что его слова подтверждает соседка по подъезду Нина Степанцова. И даже дополняет весьма пикантными подробностями.

— Как-то по домофону мне позвонил милиционер и попросил открыть дверь в подъезд. Зашёл, правда, в другую квартиру. Я туда. Представился нашим участковым и стал настаивать на том, чтобы мы с соседкой письменно подтвердили факты вандализма в нашем подъезде. С чего вдруг? Я, например, ничего такого не видела, кроме пары чуть заметных писулек на стенах. А он фотографии достал, вот, мол, полюбуйтесь. Я ему тогда в лицо рассмеялась и сказала, что таких художеств в нашем подъезде нет. Предложила подняться по лестничному маршу и сравнить «страшные картинки» с реальностью. Он никуда не пошёл, но акт составил. После этого визита ремонт в подъезде и сделали.

Нина Степанцова, как и Николай Сивцов, возмущена суммой, которую ей включили в квартплату: 153 рубля.

— Это что за цены? Вон, в 23-м доме весной прошлого года за ремонт подъезда жильцы заплатили по 80 рублей. А их соседи напротив сами строителей наняли — им вообще по 70 рублей с квартиры вышло, да ещё краска осталась лавочки у подъезда покрасить. Мы же, чтобы рабочие плитку напольную на нашем этаже положили, дополнительно по 10 рублей скинулись.









Уже прощаясь, Нина Степанцова вспомнила историю ещё одного ремонта.

— Да мы-то ладно! У нас хоть подъезд целиком покрасили. А у меня в 9-м доме сын живёт, им вообще только первый этаж и половину второго в порядок привели. А деньги взяли со всего подъезда. Это разве справедливо?

РЕАКЦИЯ РЭУ

Претензии активистов с улицы Владимирова, 25, редакция направила в РЭУ-12, откуда вскоре пришёл ответ за подписью его начальника Сергея Сидорейко. Руководитель сообщил, что внеплановый текущий ремонт подъездов проводится при установлении неудовлетворительного технического и эстетического состояния конструктивных элементов и инженерных систем жилого дома, в том числе в результате актов вандального характера. В 2018 году некоторые из названных признаков были обнаружены в шестом подъезде упомянутого дома. Это послужило основанием для внепланового ремонта, стоимость которого после перерасчёта составила 1965 рублей 89 копеек. Копию акта выполненных работ представители РЭУ буквально на днях передали жильцам (22 февраля — прим. ред.).

В своём ответе Сергей Сидорейко также указал нормативный документ, на основании которого плата за ремонт подъезда привязана к площади квартир. Это постановление Совмина № 571 «О порядке расчётов и внесения платы за жилищно-коммунальные услуги и платы за пользование жилыми помещениями государственного фонда» от 12 июня 2014 года и методические рекомендации об организации проведения работ по текущему ремонту жилого фонда за средства собственников, утверждённые приказом № 5 Министерства ЖКХ в феврале 2015 года. У кого занимаемая жилплощадь больше, тот больше и платит. Это же правило, уточнил Сидорейко, распространяется и на случаи, когда ремонтные работы выполняются только на первом этаже подъезда, площадкой которого пользуются все жильцы.

Ну и самое главное: начальник РЭУ признал допущенную ошибку в первоначальных расчётах и через газету попросил принести жильцам подъезда официальные извинения. Виновных привлекут к дисциплинарной ответственности, а жителям подъезда ошибочно начисленные суммы вернут в жировках за февраль.