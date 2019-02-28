Городской бюджет Гомеля-2019: запланированные штрафы, у кого растут доходы и почему не будут строиться школы и детские сады в новых микрорайонах

Гомельский городской Совет депутатов принял бюджет на этот год. Рассказываем, из каких доходов он будет формироваться и на что потрачен.

Как наполняются закрома города

Театр начинается с вешалки, а бюджет — с доходов. В этом году городские власти намерены собрать 471 316 801 рубль. При этом наши депутаты не намерены брать взаймы — лимит долга для горисполкома и горсовета определен в 0 рублей. В условиях всеобщей закредитованности такой подход не может не радовать.

Из каких средств формируется наш нынешний бюджет?

Самую большую часть поступлений в «закрома города» должны составить налоги — 292 403 494 рубля. В этой номинации, в свою очередь, лидируют налоги на прибыль и доходы — 133 905 306 рублей. Из них подоходный налог на физических лиц составляет 126 054 573 рубля (свыше 94 процентов), налог на прибыль — 7 850 733 рубля. На 2-м месте — налог на добавленную стоимость в размере 60 278 212 рублей. НДС, как известно, также уплачивают преимущественно рядовые покупатели. 3-е место занимают налоги от выручки — 36 296 211 рублей. Далее следует обложение земли — 29 994 493 рубля, недвижимости — 26 411 691 рублей, госпошлина и так далее. Даже за владение собаками предполагается собрать 120 735 рублей налога.

Еще раз обратим внимание — подоходный налог на физлиц составляет 1-ю строчку сборов в бюджет Гомеля. То есть именно мы с вами платим каждый третий рубль в городскую казну из своих зарплат. И это не считая НДС — когда несем эти получки в магазин. При этом мы не имеем никакого отношения к распределению бюджета — в городском Совете нет ни одного программиста, инженера или рабочего. Нет и ИП. Из 40 депутатов — только двое являются старшими преподавателями ВУЗов. Все остальные депутатские кресла заняты директорами госпредприятий, ОАО, СП и прочими руководителями.

Но вернемся к «нашим» доходам. На неналоговые доходы города приходится 34 828 700 рублей. Это — прибыль от использования государственного имущества, сдачи в аренду и продажи земельных участков, дивиденды по акциям и многое другое. Обратите внимание — есть и такая статья, как «проценты за пользование денежными средствами бюджета», составляющая 237 949 рублей.

А вот от штрафов уже заранее запланировано получить 2 164 343 рубля. И не копейкой меньше? Но что будет, если все гомельчане станут образцовыми гражданами и перестанут переходить улицы в неположенных местах? А все субъекты хозяйствования станут безукоризненно выполнять все правила и предписания? Тогда из мелких нарушителей административного кодекса они превратятся в безответственные элементы, подрывающие государственный бюджет?

Справедливости ради отметим — из других бюджетов Республики Беларусь в гомельскую казну также должно поступить 144 084 607 рублей. При чем — безвозмездно. Впрочем, вышестоящие бюджеты прежде всего регионы и пополняют.

Нам предстоят немалые расходы

Куда же будут потрачены эти, прямо скажем, немалые деньги?

На государственные расходы, включая органы управления, пойдет 17 764 340 рублей. А вот на национальную экономику — немного меньше, всего 16 333 534 рубля. Из них автобусные парки получат 8 063 088 рублей, троллейбусники — 7 700 555 рублей. Солидная сумма передается гомельскому ЖКХ — 46 215 161 рубль. Еще более серьезное бюджетное финансирование выделяется и здравоохранению — 157 625 152 рубля. Будем надеяться, что наши медики оправдают все возложенные на них ожидания. При этом, кроме поддержки из бюджета, в системе Минздрава от года к году наращивают объем платных услуг.

А вот 1-е место в бюджетном финансировании у нас занимает образование — 182 880 608 рублей. Из них средние школы получат более 89 миллионов. Также очень хотелось бы, чтобы суммы «добровольных» взносов с родителей при этом сократились. На социальную политику, включая соцзащиту, помощь семьям с детьми и так далее, выделено 37 932 662 рубля. Всего также будет профинансировано 9 государственных программ с подпрограммами.

Социальная направленность бюджета — вроде бы налицо. Но теперь большое значение будет иметь целевое расходование этих средств. Или, как говориться, как ими распорядятся «на местах». Насколько можно понять, средства выделяются на поддержание уже существующих учреждений образования, здравоохранения и социальных программ. Что тоже, конечно, неплохо. Но при этом жизнь не стоит на месте, город растет. Усилиями того же УКСа горисполкома ведется коммерческая застройка и появляются новые микрорайоны. А вот социальная инфраструктура для них — почти не создается. Всем известны, например, проблемы жителей 104-го микрорайона со школами и детскими садиками. Будут ли в этом году выделены бюджетные средства для ввода в строй таких социальных объектов?

В прошлом году из городского бюджета финансировалось сооружение 12 объектов в размере 3 855 130 рублей. Среди них — две парковки у здания облисполкома, реконструкция с укладкой плитки улицы Жарковского и пресловутые «золотые туалеты» на набережной. Новых школ, поликлиник и детских садиков среди них — не было.

В 2019 году в Гомеле будет построено много коммерческого жилья и торговых центров. Строительство новых школ, детских садов и поликлиник — вестись не будет совсем. Вероятно, к 8 марта будет все же достроен детский сад в 104-м микрорайоне, сдача которого планировалась еще в прошлом году.

И может быть, городским властям удастся наконец завершить строительство «взрослой» поликлиники в 17-м микрорайоне, недостроенный корпус которой зияет там уже много лет.

Бюджет и инфляция

Все познается в сравнении. Что можно сказать про бюджет-2019 по сравнению с прошлогодним? Официальные СМИ бодро сообщают о том, что рост доходов нынешнего бюджета предусмотрен на уровне 5 процентов, а по статьям «здравоохранение» и «образование» предусмотрено увеличение расходов на 10-12 процентов. Казалось бы — очень неплохо.

Но есть некоторые «но». Так, «рост» бюджетных доходов может быть связан с инфляцией. К сожалению, составители нашего бюджета не указывают, учитывались ли при этом инфляционные прогнозы или нет? По словам замминистра финансов РБ Юрия Селиверстова, в 2019 году в Беларуси ожидается инфляция в размере 5%. Поэтому даже по республиканскому бюджету планируется падение доходов на 1,7% к 2018 году. И это при запланированном росте экономики на 2,8- 4,1%! Но скорее всего, инфляция в 5% даже не прогнозируется — а просто предписана указом Президента РБ как предельно допустимая.

При этом в консервативном сценарии прогноза, составленном правительством и Нацбанком в середине прошлого года, предусматривалось падение белорусского рубля по отношению к доллару на 6,1%. А как рост цен и инфляционные процессы пойдут на деле — покажет только реальное состояние дел в белорусской экономике. Свою корректировку может внести сюда и повышение стоимости нефти и газа в связи с пресловутым «налоговым маневром» в РФ и другие изменения на рынке. Пикового значения должны достигнуть в 2019 году и наши выплаты по внешним кредитам.

Но при этом отметим, 2018 год был весьма удачным для белорусской экономики. ВВП вырос более чем на 3% в реальном выражении и на 9,3% — в долларовом эквиваленте! Что превзошло прогнозы Минфина в 3 раза. Кстати говоря, после рассмотрения депутатами ПП НС РБ первоначального проекта республиканского бюджета-2018 расходы на социальные нужды и национальную экономику были урезаны от 2,6 до 10%. Происходило ли такого рода урезание социальных статей при верстке прошлогоднего гомельского бюджета? Пока не известно.

Но мы точно знаем, что бюджет Гомеля в 2018 году действительно менялся. К счастью, в лучшую сторону. С учетом дополнительных доходов он был увеличен на 22,98 миллиона Br.

К сожалению, большинство граждан пока никак не почувствовали этот рост доходов на себе. Гораздо чаще они ощущали рост цен и тарифов. Что говорит о том, что «рост благосостояния» произошел у кого-то другого. Но еще и о том, что привычная фраза «Денег нет», которую так часто слышит рядовой белорус в самых разных кабинетах и инстанциях, далеко не всегда соответствует действительности.