«Я бы попросила его уйти». Гомельчане о том, какой бы вопрос они задали Лукашенко

  • 28 февраля 2019, 13:33
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1 марта в Минске пройдёт «Большой разговор». На ежегодную пресс-конференцию пригласили представителей государственных и независимых СМИ страны. Главе страны журналисты смогут задать любые вопросы.

 «Сильные новости» решили узнать у горожан, а что бы они сами спросили или о чём бы попросили президента.

Марина Дробышевская, Надежда Пужинская, gomel.today
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