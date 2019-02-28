Гомельский госсанадзор выявил средство для мытья посуды, выедающее глаза

О продукции, не соответствующей нормам, сообщили в Гомельском городском центре гигиены и эпидемиологии.

Речь идет о суперконцентрате «Морнинг Фрэш Яблоко», объемом 450 миллилитров. Средство для мытья посуды польского производства, штриховой код 5900998022662, дата изготовления 15.10.2018.

Образец был отобран в одном из продуктовых магазинов Гомеля. Он передан на проверку в областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. 20 февраля в ходе проведения лабораторных испытаний было установлено, что пробы не соответствуют единым санитарным требованиям по параметру «раздражающее действие в рекомендуемом режиме применения на конъюнктиву глаза». Фактическое значение превышало норму в пять раз (составляло 5 баллов, при допустимых 1 балла).

Попросту говоря, использование средства для мытья посуды могло привести к раздражению слизистой оболочки глаз.

Партия жидкости для мытья посуды, не соответствующая требованиям безопасности, будет изъята из торговли.