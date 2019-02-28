Гомельский экспедитор в Могилеве щедро угощал девушек, а потом оплатил себе вечер деньгами одной из них

29-летняя могилевчанка заявила в милицию о том, что из ее сумки, оставленной без присмотра в ночном клубе, украли 10 000 российских рублей. Официальный представитель Ленинского РОВД Могилева Елена Симонова рассказала, что сотрудники уголовного розыска райотдела задержали вора:

— Оказалось, что чужие деньги забрал 36-летний житель Гомеля, работающий экспедитором в Могилеве.

Ранее он уже был судим, в том числе за кражи. С могилевчанкой и ее подругой галантный кавалер познакомился в одном из ночных заведений города. Девушкам мужчина показался очень воспитанным: красиво ухаживал, делал комплименты, угощал дорогими напитками. По словам пострадавшей, новый знакомый, можно сказать, сорил деньгами. Компания перемещалась из бара в бар, а затем все побывали в ночном клубе, откуда кавалер заботливо проводил могилевчанок на такси. А дома девушка обнаружила пропажу солидной суммы и вызвала милицию.

Вор задержан. Разгадка его щедрости оказалась простой: он знал, что окупит «вечеринку» купюрами из чужой сумки. Пока барышни танцевали, кавалер незаметно взял деньги и продолжил ухаживать за ними как ни в чем не бывало. Сейчас детали этой истории изучают следователи. Нечистому на руку гражданину грозит наказание вплоть до лишения свободы до трех лет.