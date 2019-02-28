Дом за три дня? В Гомельской области жильё собирают из готовых блоков

Свой дом вместо квартиры. В Гомельской области для учителей и медиков, которые нуждаются в квадратных метрах, нашли новое конструкторское решение.

Этот дом молодой семье в исполкоме предложили вместо обещанной однушки в «хрущёвке». Екатерина — учитель младших классов, Дмитрий — слесарь в местном райпо. Сразу, говорят, было сложно поверить: 100 квадратов с панорамными окнами и ремонтом «под ключ».

Для региона такое конструкторское решение для частных домов — эксперимент. Официальное название — индустриальные панельные дома коттеджного типа. Бюджетный аналог популярных европейских кварталов. Их собирают за три дня, включая наружный декор.

Землю под первый квартал выделил Брагинский райисполком. Он же и заказчик проекта. Один такой домик стоит в среднем 90 тысяч рублей — соизмеримо с покупкой «двушки» в городе. Заселили, в основном, учителей и медиков — бонус за долгосрочные контракты.

Сергей Приходько, начальник отдела ЖКХ Брагинского райисполкома: «Сейчас здесь улица Советская, она преобразилась, здесь установлены новые ограждения, дома со всей инфраструктурой, и все условия созданы для жизни специалистов, которые прибыли к нам в район. Дело в том, что мы хотим, чтобы эти специалисты закрепились у нас, здесь работали и проживали».

У гомельского домостроительного комбината — шесть похожих проектов: от французского «Шале» до белорусского «Теремка». В основе каждого такого дома — трёхслойные панели с утеплителем. Их нужно лишь привезти и на месте собрать. Двадцать домов за три месяца, как в Брагине.

Идея такого жилья сама по себе очень привлекательна: застройщик строит целый квартал со всеми коммуникациями, асфальтом и тротуарами. В Швеции, к примеру, это 80% нового жилфонда. Семья приезжает и заселяется в уже готовый дом — чем не перспектива развития наших городов-спутников? Но и это, к слову, не единственные новости на строительном рынке.

Весной в Гомеле начнут возводить так называемые «таунхаусы» (на них небывалый спрос). Появятся они в экологически чистых районах, где сейчас под дома точно также готовят площадки.