Дом за три дня? В Гомельской области жильё собирают из готовых блоков
28 февраля 2019, 11:12
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Свой дом вместо квартиры. В Гомельской области для учителей и медиков, которые нуждаются в квадратных метрах, нашли новое конструкторское решение.
Этот дом молодой семье в исполкоме предложили вместо обещанной однушки в «хрущёвке». Екатерина — учитель младших классов, Дмитрий — слесарь в местном райпо. Сразу, говорят, было сложно поверить: 100 квадратов с панорамными окнами и ремонтом «под ключ».
Для региона такое конструкторское решение для частных домов — эксперимент. Официальное название — индустриальные панельные дома коттеджного типа. Бюджетный аналог популярных европейских кварталов. Их собирают за три дня, включая наружный декор.
Землю под первый квартал выделил Брагинский райисполком. Он же и заказчик проекта. Один такой домик стоит в среднем 90 тысяч рублей — соизмеримо с покупкой «двушки» в городе. Заселили, в основном, учителей и медиков — бонус за долгосрочные контракты.
Сергей Приходько, начальник отдела ЖКХ Брагинского райисполкома: «Сейчас здесь улица Советская, она преобразилась, здесь установлены новые ограждения, дома со всей инфраструктурой, и все условия созданы для жизни специалистов, которые прибыли к нам в район. Дело в том, что мы хотим, чтобы эти специалисты закрепились у нас, здесь работали и проживали».
У гомельского домостроительного комбината — шесть похожих проектов: от французского «Шале» до белорусского «Теремка». В основе каждого такого дома — трёхслойные панели с утеплителем. Их нужно лишь привезти и на месте собрать. Двадцать домов за три месяца, как в Брагине.
Идея такого жилья сама по себе очень привлекательна: застройщик строит целый квартал со всеми коммуникациями, асфальтом и тротуарами. В Швеции, к примеру, это 80% нового жилфонда. Семья приезжает и заселяется в уже готовый дом — чем не перспектива развития наших городов-спутников? Но и это, к слову, не единственные новости на строительном рынке.
Весной в Гомеле начнут возводить так называемые «таунхаусы» (на них небывалый спрос). Появятся они в экологически чистых районах, где сейчас под дома точно также готовят площадки.
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