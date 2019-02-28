Сегодня в Гомеле водителям будут раздавать безалкогольные напитки с рекомендациями ГАИ

  • 28 февраля 2019, 09:47
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С чем это связано, рассказали в пресс-службе областной ГАИ. 28 февраля сотрудники Госавтоинспекции проведут профилактическую акцию «0% алкоголя». Она направлена на предупреждение нарушений Правил дорожного движения, а также совершения ДТП нетрезвыми водителями.

Акция состоится на площади Ленина в Гомеле с 12.00 до 13.00. Если вас остановит сотрудник в форме — не пугайтесь. Инспекторы ГАИ проведут блиц-опрос и проверят, как водители знают действующие Правил дорожного движения. Самые эрудированные автомобилисты получат полезные подарки — безалкогольные напитки с рекомендациями ГАИ.

Гомельская правда
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