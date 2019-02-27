«Туалет за миллион» на набережной до сих пор не работает, а власти не могут назвать его точную стоимость

  • 27 февраля 2019, 10:45
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Напомним, самую дорогую общественную уборную страны открыли к «Форуму регионов Беларуси и Украины» 25 октября и закрыли почти сразу после отъезда Лукашенко из Гомеля.

Спустя почти три месяца в телефонную приемную 142 Гомельского горисполкома поступил вопрос: «Сколько стоило строительство общественного туалета в районе больницы скорой медицинской помощи на набережной реки Сож?», пишет «Комсомольская правда». Но власти не смогли назвать его окончательную стоимость «в связи с тем, что объект строительства не введен в эксплуатацию».

При этом на набережной уже возводят второй похожий туалет.

gomel.today
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Места: Гомель (24903)

Метки: Общество (33536)

Комментарии правила
  • Вячеслав Королько 27-02-2019 13:26
    Ну правильно, туда еще не нашли вахтера. Как минимум знание английского и 2 высших.
  • Юрий Воронежцев 27-02-2019 13:56
    Зато, уверен, работает то, что куплено и построено на "отпиленные" деньги,




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