«Туалет за миллион» на набережной до сих пор не работает, а власти не могут назвать его точную стоимость

Напомним, самую дорогую общественную уборную страны открыли к «Форуму регионов Беларуси и Украины» 25 октября и закрыли почти сразу после отъезда Лукашенко из Гомеля.

Спустя почти три месяца в телефонную приемную 142 Гомельского горисполкома поступил вопрос: «Сколько стоило строительство общественного туалета в районе больницы скорой медицинской помощи на набережной реки Сож?», пишет «Комсомольская правда». Но власти не смогли назвать его окончательную стоимость «в связи с тем, что объект строительства не введен в эксплуатацию».

При этом на набережной уже возводят второй похожий туалет.