На белорусско-российской границе легковушка сбила лося. Животное погибло — фото

  • 27 февраля 2019, 10:05
  • 3238
  • 0


Серьезное ДТП произошло 26 февраля между российской и белорусской границами на трассе в направлении Новозыбкова.

Мужчина и женщина на автомобиле «Тойота Камри» с российскими номерами сбили лося. Животное погибло, люди не пострадали, но, как видно на фото, автомобиль сильно разбит и столкновение с крупным сохатым чудом обошлось без человеческих жертв.

gomel.today
Мы создали канал в Телеграме для того, чтобы быстро рассказывать вам новости → https://t.me/gomeltoday

Места: Гомель (24903), Новозыбков (14), Беларусь (2132), Россия (804)

Метки: Авто (6394), Происшествия (14021), Область (6533)

Комментарии правила




Загрузка...

Самое обсуждаемое



Новое в блогах


Самое читаемое





Новости партнеров

Загрузка...

Новости партнеров

Загрузка...


Новости партнеров