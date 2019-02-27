В Гомеле дома умер 4-месячный малыш

  • 27 февраля 2019, 09:35
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В Гомеле по факту смерти четырехмесячного ребенка следователями проводится проверка.

Как сообщили БелаПАН в отделе информации и связи с общественностью СК, по предварительным данным, смерть не носит насильственного характера.

Ребенок умер дома 24 февраля, у него есть родители. Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит причину смерти.

Naviny.by
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Места: Гомель (24903)

Метки: Происшествия (14021), Главное (6824)

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