Гомельчанин окончил курсы водителя троллейбуса, но оказался «не годен». С него требуют более 3000 рублей

  • 27 февраля 2019, 09:14
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Гомельчанин прошёл медкомиссию на водителя троллейбуса, окончил курсы, а до работы оказался не допущен по состоянию здоровья. Теперь с парня требуют свыше 3 тысяч рублей. Как такое возможно?

Константин Аксёнов из Гомеля отучился на курсах Управления по труду, занятости и соцзащиты Гомельского горисполкома, был допущен медкомиссией, а когда хотел приступить к работе, выяснилось, что имеются прямые противопоказания. Сразу на это внимания не обратили и подписали «годен». Сейчас с него пытаются взыскать более 3 тысяч рублей.

Марина Дробышевская, Надежда Пужинская, gomel.today
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