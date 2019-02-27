Гомельчанин окончил курсы водителя троллейбуса, но оказался «не годен». С него требуют более 3000 рублей

Гомельчанин прошёл медкомиссию на водителя троллейбуса, окончил курсы, а до работы оказался не допущен по состоянию здоровья. Теперь с парня требуют свыше 3 тысяч рублей. Как такое возможно?

Константин Аксёнов из Гомеля отучился на курсах Управления по труду, занятости и соцзащиты Гомельского горисполкома, был допущен медкомиссией, а когда хотел приступить к работе, выяснилось, что имеются прямые противопоказания. Сразу на это внимания не обратили и подписали «годен». Сейчас с него пытаются взыскать более 3 тысяч рублей.



