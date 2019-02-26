За право озвучки «Секса в большом городе» борются трое гомельчан

Завершился прием работ на участие в конкурсе белорусской озвучки сериала «Секс в большом городе». Из 400 с лишним заявок организаторы выбрали 50 лучших.

Свои видеозаписи с озвученными по-белорусски текстовыми отрывками из сериала «Секс в большом городе» прислали 417 участников. 56 мужчин претендовали на озвучку мистера Бига и Стенфорда, а попробовать свои силы в качестве дублера одной из главных героинь сериала — Керри, Саманты, Шарлотты и Миранды — пожелала 361 женщина.

География конкурсантов охватывает 36 городов, в том числе зарубежных: по одной заявке организаторы получили из Варшавы, Кельна, Парижа и Санкт-Петербурга. Что касается наших земляков, то представители Гомельской области направили 14 заявок. На финал приглашены гомельчанин, гомельчанка и жительница Мозыря.

Всего же для участия во втором туре сформирован список из 50 человек. Таким образом, в шорт-лист вошел каждый восьмой конкурсант. Финалистам предстоит встретиться с членами жюри во время прослушивания, местом которого станет профессиональная студия дубляжа и озвучки.

Основными критериями определения победителей будут владение актерской риторикой, соответствие образу героя, артистизм и чистота голоса. Шестерка лучших озвучит героев пилотной серии «Секса в большом городе» на белорусском языке. Премьерный показ первого сезона состоится в марте текущего года на платформе VOKA в разделе «CINEVOKA — кино по-белорусски».