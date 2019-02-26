В Добрушском районе трактор прижал человека к шлюзу в мелиоративном канале. Сотрудники МЧС устроили большую спасательную операцию — видео, фото

Сегодня утром на трассе Р-124 в Иваковском сельсовете трактор «Амкодор» съехал в мелиоративный канал и прижал человека к конструкциям шлюза.

На месте происшествия выяснилось, что во время сварки металлической заслонки шлюза оборвался трос, которым трактор удерживал заслонку. Трактор упал вниз и прижал 50-летнего сварщика к шлюзу, сообщает Гомельское ОУМЧС.













Для того, чтобы спасти бедолагу, пришлось вызывать на место происшествия строительный кран. Ближайший нашелся в филиале «Добрушского ДРСУ-150». Пока тяжелая техника добиралась к месту событий, спасатели оказывали пострадавшему мужчине психологическую поддержку.









Прибывший кран приподнял упавший трактор, а спасатели достали пострадавшего из «капкана» и передали медикам. Мужчина с травмами различной степени тяжести был госпитализирован.











