В Добрушском районе трактор прижал человека к шлюзу в мелиоративном канале. Сотрудники МЧС устроили большую спасательную операцию — видео, фото

  • 26 февраля 2019, 17:30
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Сегодня утром на трассе Р-124 в Иваковском сельсовете трактор «Амкодор» съехал в мелиоративный канал и прижал человека к конструкциям шлюза.

На месте происшествия выяснилось, что во время сварки металлической заслонки шлюза оборвался трос, которым трактор удерживал заслонку. Трактор упал вниз и прижал 50-летнего сварщика к шлюзу, сообщает Гомельское ОУМЧС.




Для того, чтобы спасти бедолагу, пришлось вызывать на место происшествия строительный кран. Ближайший нашелся в филиале «Добрушского ДРСУ-150». Пока тяжелая техника добиралась к месту событий, спасатели оказывали пострадавшему мужчине психологическую поддержку.



Прибывший кран приподнял упавший трактор, а спасатели достали пострадавшего из «капкана» и передали медикам. Мужчина с травмами различной степени тяжести был госпитализирован.

gomel.today
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Места: Добруш (429)

Метки: Происшествия (14018)

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