Гомельчанка хотела купить золотое кольцо через интернет, но нарвалась на мошенницу. Разыскиваются другие пострадавшие

Три женщины — жительницы Минской и Гомельской областей — задумали порадовать себя золотыми украшениями и новым маникюрным набором. Однако остались и без покупок, и без денег, доверившись мошенникам.

Увидев в интернете фото изделий, женщины решили оформить заказ. Двум белорусскам приглянулись золотые кольца, за которые они перечислили предоплату в 350 и 290 рублей, третья же заинтересовалась маникюрным набором и выложила на него 80 рублей предоплаты.

С течением времени женщины поняли, что их обвели вокруг пальца и обратились в милицию.

Личность подозреваемой установили быстро. Ей оказалась 23-летняя жительница Волковыска. Как сообщили в Следственном комитете, девушка скачивала фото с интернета и размещала объявления, не имея на руках товар. Чтобы выйти сухой из воды и замести следы преступления, она указывала в объявлении контактные данные своих знакомых.

Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.

Не исключено, что число пострадавших гораздо выше. В связи с этим Следственный комитет разыскивает людей, которым также довелось стать жертвой мошенницы. Любую информацию по данному делу можно сообщить по телефонам (8-01512) 7-51-64, (8-015) 72-40-40 или 102.