В Гомеле небывалый спрос на таунхаусы, ДСК готов построить еще один. Рассказываем где

  • 26 февраля 2019, 14:31
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В текущем году Гомельский домостроительный комбинат планирует построить для нуждающихся таунхаус в переулке Бакунина и рассматривает ещё одну площадку на улице Пирогова в Новобелицком районе.

По информации заместителя начальника отдела капитального строительства предприятия Яна Шилова, в переулке Бакунина будет сблокировано шесть жилых помещений с отдельными входами площадью по 100 квадратных метров в двух ярусах. Такое строительство получается дешевле за счёт общих стен между квартирами и коммуникаций. Но окончательная стоимость станет известна после получения всех разрешительных документов и публикации проектной декларации. Её следует ждать на сайтах Гомельского ДСК и горисполкома.

— Интерес к объекту огромный, телефоны в ДСК стали разрываться сразу после того, как информация о таунхаусе просочилась в СМИ. Поэтому в ближайшее время будет рассмотрен вопрос о строительстве таунхауса в Новобелицком районе на улице Пирогова, — сообщил Шилов.

Плюс покупки таунхауса для граждан заключается в бесплатном выделении земельных участков для его обслуживания. В Советском районе этот дом расположится в экологически благоприятном месте.

belkagomel.by
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