«Аливария» стала победителем конкурса «Бренд года» в двух номинациях

Пивоваренная компания «Аливария» стала победителем профессионального конкурса «Бренд года 2018»: она получила Золото в номинации «Социально ответственный бренд», а также звание «Лучший Digital-бренд: видео» среди алкогольных и слабоалкогольных напитков.

В номинации «Социально ответственнный бренд» «Аливария» представила стратегию устойчивого развития «Цель 4 НОЛЯ: вместе для будущего», которую она реализует в Беларуси, как часть международной компании Carlsberg Group. Категория «Корпоративная устойчивость» была введена в 2018 году, и «Аливария» стала в ней первым победителем. Главным критерием оценки стало то, насколько глубоко компания-участник рассматривает Цели устойчивого развития (ЦУР) как фактор эффективности в бизнесе и интегрирует ЦУР в стратегию коммуникации.





Ольга Ковригина, менеджер по корпоративным отношениям пивоваренной компании «Аливария», отмечает: «Аливария» участвует в конкурсе «Бренд года» с 2011 года и постоянно становится победителем в различных номинациях: как в потребительской, так и в профессиональной. Мы рады, что наше внимание к ответственному потреблению пива, сведению к нулю несчастных случаев на производстве, потерь воды и углеродного следа высоко оценило жюри. Этот конкурс — отличная возможность получить объективную оценку проделанной нами работы и подтверждение тому, что бренд «Аливария» по праву является лидером белорусского пивного рынка».

Участников конкурса оценивало компетентное жюри: представители белорусских и международных профессиональных объединений, образовательных и благотворительных организаций, фондов. Оценка проходила по современным стандартам маркетинга, брендинга и маркетинговых коммуникаций.

Пивоваренная компания «Аливария» — лидер пивоваренной отрасли Беларуси по данным ритейл-аудита Nielsen. Контрольный пакет акций компании принадлежит Carlsberg Group — третьей по величине пивоваренной группе в мире. Предприятие основано в 1864 году, является старейшим действующим пивоваренным производством Беларуси, которое в 2019 году празднует свое 155-летие. Сегодня в портфеле компании 16 брендов, среди которых «Аливария», «Балтика», Zatecky Gus, Tuborg, Seth&Rileys GARAGE, Carlsberg и другие. С 2018 года компания вышла в безалкогольный сегмент с такими продуктами, как квас «Аліварскі» и энергетический напиток FLASH UP.

Профессиональный конкурс «Бренд года» проводится в национальном масштабе и направлен на развитие компетенций в области маркетинга и брендинга в стране, конкурентоспособности белорусских марочных товаров и брендового сознания потребителей. Награда «Бренд года» — это первый и единственный профессиональный конкурс в сфере маркетинга и брендинга в Беларуси.



