Пьяный гомельчанин пытался угнать «Жигули», но помешала лавочка во дворе

Вечером 25 февраля в милицию поступило сообщение, что во дворе дома № 23 по улице 70 лет БССР в Гомеле жигули врезались в лавочку и отлетели в столб. При этом водитель с места ДТП скрылся.

На место происшествия выехали сотрудники ГАИ. Выяснилось, что владелец авто в это время был дома, никуда не выезжал. Правоохранители опросили очевидцев аварии. Так появился приблизительный портрет злоумышленника. Милиционеры осмотрели соседние дворы.





Изучая запись с камеры видеонаблюдения в одном из близлежащих магазинов, узнали по приметам этого человека. Вскоре удалось установить личность преступника. Правоохранители выехали к нему домой, где и задержали.

Как рассказал начальник отдела уголовного розыска ОВД администрации Советского района Алексей Нешитой, оказалось, что жигули угнал неработающий, ранее судимый за хранение наркотиков гомельчанин. В момент совершения преступления 25-летний парень был пьян, вину признал, но свой поступок объяснить не смог.