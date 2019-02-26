Гомельчанин, который в декабре «пошутил» о бомбе в самолете Сургут-Гомель, за свою выходку заплатит большой штраф

Фигурант дела признал свою вину и полностью возместил ущерб, нанесенный своими действиями.

Гражданин Беларуси заплатит крупный штраф за ложное сообщение сотрудникам аэропорта Сургута о бомбе в его багаже, сообщила во вторник пресс-служба уральской транспортной прокуратуры.

В середине декабря 33-летний белорус, направлявшийся из Сургута в Гомель, во время предполетного досмотра сообщил стражу порядка о том, что в его сумке находится бомба. Багаж пассажира обследовали сотрудники МВД и кинологи, однако не обнаружили опасных веществ.

Кроме того, медосвидетельствование показало, что мужчина был пьян. В отношении него было возбуждено уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения о террористическом акте.

Сегодня городской суд Сургута вынес обвинение, в прокуратуре подчеркнули, что из-за действий мужчины работа воздушной гавани была временно дестабилизирована.

Суд назначил гражданину Беларуси штраф в размере 50 тысяч российских рублей (около 780 долларов). По информации прокуратуры, фигурант дела признал вину и полностью возместил вред, нанесенный ложным заявлением.