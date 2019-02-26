«Прессбол»: «Под подозрением находятся еще как минимум два матча «Гомеля» в прошлом чемпионате»

Кaк сообщaет «Прессбол», под подозрением по поводу игр договорного хaрaктерa находятся еще как минимум два матча «Гомеля» в прошлом чемпионате.

«Причем, по всей видимости, это также встречи, проигранные командой. При желании придраться удобнее всего обратить внимание на домашний поединок в 12-м туре со „Смолевичами“ (0:2). На выездную победу дебютанта высшей лиги с разницей как минимум в два гола зарубежные букмекерские конторы принимали ставки с коэффициентом свыше десяти. А викторию именно с таким счетом принес гостям ударом головой (!) Артем Васьков — один из самых низких игроков чемпионата (рост 165 см). Рядом с ним находились сразу три защитника гомельчан, включая и Айдова», — говорится в сообщении издaния.