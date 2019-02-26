Утреннюю пробку на улице Ильича в Гомеле спровоцировало ДТП с участием грузовика и маршрутки

  • 26 февраля 2019, 11:39
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Небольшая авария, которая привела к коллапсу одной из главных транспортных артерий города, произошла примерно в 7.30 на пересечении улиц Фрунзе и Пролетарской.

Как рассказала старший инспектор отдела агитации и пропаганды ГАИ УВД облисполкома Анна Ковалева, 34-летний водитель автомобиля «МАЗ» остановился на светофоре, не поставил автомобиль на ручной тормоз. Грузовик откатился назад и наехал на маршрутное такси «Фольксваген», за рулем которого был 36-летний водитель.

В результате ДТП никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения.

Гомельская правда
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