Утреннюю пробку на улице Ильича в Гомеле спровоцировало ДТП с участием грузовика и маршрутки
- 26 февраля 2019, 11:39
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