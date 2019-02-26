Из всех районов Беларуси больше всего в республиканский бюджет платит Мозырский, а меньше всех — Жлобинский

  • 26 февраля 2019, 11:11
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На основании данных о поступлениях бюджетных платежей, контролируемых налоговым ведомством, «Завтра твоей страны» составил рейтинг регионов, формирующих львиную долю доходов белорусской казны.

В исследовании не учитывались данные по Минскому району, областным центрам и их районам.

Лидером по итогам прошлого года стала Мозырщина, что во многом обусловлено расположением на ее территории одного из крупнейших и самых успешных предприятий страны — Мозырского нефтеперерабатывающего завода. Второе место Солигорскому району принесли налоговые отчисления еще одного гиганта — «Беларуськалия». У занявшего третье место Бобруйска и Бобруйского района нет ярко выраженного лидера в промышленности, но есть несколько важных для белорусской экономики предприятий («Белшина», «Бобруйский бровар», «Оазис групп»).

Брестскую область в рейтинге представляют Барановичи и Пинск с районами, а в пятерку крупнейших источников доходной части бюджета входят также Лунинецкий, Кобринский и Столинский районы. Последний опередил Березовский район, в котором одна из самых высоких концентраций в области (после Бреста и Кобрина) промышленных предприятий.

Витебщину в топ-10 представляет Оршанский район. Также в лидерах по региону Полоцкий район, город Новополоцк, Чашниковский и Толочинский районы.

Один «делегат» в рейтинге оказался и от Гомельской области. Здесь главными регионами — источниками налоговых ресурсов в прошлом году, кроме Мозырщины, стали Речицкий, Светлогорский, Калинковичский и Рогачевский районы.

Лидский и Островецкий районы вошли в топ-10 от Гродненщины, а доформировали местную пятерку крупнейших налогоплательщиков Слонимский, Волковысский и Дятловский районы.

Минщина — лидер по числу регионов в первой десятке. Кроме Солигорского, в ней оказались Борисовский и Молодечненский районы. В региональный топ-5 крупнейших плательщиков налогов вошли также Дзержинский и Червенский районы.

В рейтинг в Могилевской области входят, кроме Бобруйска и Бобруйского района, Климовичский, Осиповичский, Костюковичский и Горецкий районы.

Жлобинский район по итогам 2018 года единственный в стране оказался с минусом в строке «Доходы консолидированного бюджета». Минус составил 1,2 млн рублей — местный бюджет получил 115,4 млн рублей, но показатель по республиканскому бюджету был отрицательным (117, 0 млн рублей).

Топ-10 регионов — главных источников доходов консолидированного бюджета Беларуси в 2018 году

№1

Регион

Доходы консолидированного бюджета в разрезе регионов в 2018г., в млн рублей 

1

Мозырский район

1 062,8

2

Солигорский

946, 0

3

Бобруйск и Бобруйский район

228,4

4

Барановичи и Барановичский район

219,4

5

Борисовский

191,5

6

Молодечненский

167,5

7

Лидский

154,0

8

Островецкий

151,5

9

Пинск и Пинский район

130,7

10

Оршанский район

119,5

По данным Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь

Николай Витовт, Завтра твоей страны
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Метки: Экономика (14239)

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