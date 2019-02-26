Как бы мог выглядеть Деловой центр Гомеля, если бы не экономический кризис

Восемь лет назад при разработке генерального плана Гомеля в Залинейном микрорайоне предлагали создать крупный общественно-деловой центр. Бизнес-квартал, получивший название Гомель-Сити, планировалось разместить в границах улиц Украинской, Хмельницкого и Бочкина и Киевской. По планам деловой центр Гомеля должен начать функционировать уже в 2020 году.

В 2016 году Институт «Гомельгражданпроект» представил визуализацию концепции общественно-делового центра Гомель-Сити.

Как мы теперь знаем, к сожалению, грандиозным планам не суждено было сбыться. Последовавшие один за другим экономические кризисы поставили жирный крест на реализации данного проекта. По крайней мере в обозримой перспективе.