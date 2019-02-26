Танцующего страуса сняли на видео под Гомелем — видеофакт

  • 26 февраля 2019, 10:35
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Пользователь Youtube Сергей Серый выложил у себя в аккаунте чрезвычайно милую видеозапись.

Страус Федя под известную композицию исполняет довольно симпатичные па. Как сказано в описании ролика, дело происходит в Романовичах. «Молодец, Федя, молодец, дай я тебя поглажу», — приговаривает хозяин одаренной птицы.

gomel.today
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Места: Гомель (24896)

Метки: Шапито (710)

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