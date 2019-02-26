Идея хорошая — денег нет. Власти ответили на предложение о строительстве Восточного обхода за счет государственно-частного партнерства — фото документа

В конце 2018 года группа инициативных гомельчан запустила кампанию по сбору подписей за завершение строительства автомагистрали «Восточный обход».

Главным плюсом проекта является перераспределение местного и транзитного трафика, и как следствие уменьшение нагрузки на центральные улицы, отказ от расширения дорог и вырубки зеленых насаждений.

Петиция была направлена в Министерство транспорта и коммуникаций и Гомельский горисполком. О проблеме заговорили не только горожане, независимые медиа, но и государственные СМИ, в частности, Первый городской телеканал, газеты «Беларусь Сегодня», «Гомельская правда» и др. Власти заявили: «Восточный обход» нужен, включен в генплан, ситуация на контроле, а строительство продолжиться при возобновлении финансирования.

Проблемой отсутствия средств объясняют многие нерешенные задачи, поэтому проект «Городские собрания ГДФ» при участии приглашенных экспертов направил предложение городским властям. Аналитическая записка описывала использование такого механизма привлечения средств, как государственно-частное партнерство (ГЧП). ГЧП — это долговременная модель сотрудничества государства, бизнеса, в предлагаемом проекте — частных лиц. В записке были указаны этапы создания специального фонда, приведен механизм сбора средств (продажу акций) и преимущества для разных участников модели.

Ключевые тезисы и порядок возврата средств акционерам «Сильные новости» освещали здесь.

Ответ на аналитическую записку пришел без новой информации: «Денег нет». Предпринимались ли какие-то действия для их привлечения, каково мнение властей относительно ГЧП, остается неизвестным.





Справочно: проект строительства Восточного обхода впервые был зафиксирован в генплане 1977 года. Концепция несколько раз пересматривалась. К началу 2015 года была построен отрезок от ул. Каменщикова до ул. Мазурова (14% от всего проекта), однако это не решило вопрос перераспределения трафика, а увеличила пробки на отрезке «ост Мельников Луг — ост. фабрика «Спартак».