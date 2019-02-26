«Уважаемый президент могущественной державы!» Жители Гомельской и Могилевской областей пожаловались Трампу на закрытие автостанции в Довске

Тринадцать жителей Могилевской и Гомельской областей обратились к президентам Беларуси и США с жалобой на закрытие автостанции в агрогородке Довск, расположенном на трассе Санкт-Петербург — Одесса.

В своей жалобе к президентам Лукашенко и Трампу, инициированной могилевским активистом Алексеем Павловским, указывается, что с 19 февраля по решению местных властей была ликвидирована автостанция, которой пользовались жители ближайших населенных пунктов, райцентров, пострадавших от Чернобыльской катастрофы, транзитные пассажиры. От автостанции, по утверждению подписантов обращения, ежедневно отправлялись более 30 автобусов. Помимо того, что было закрыто помещение с кассой, были вывезены урны для мусора и ликвидирован туалет. «Негде справить нужду, выбросить мусор в урну, переждать непогоду в зале ожидания! Иначе как издевательством над людьми эту акцию расценить нельзя!» — говорится в обращении.

Там же указывается, что в январе 2019 года в адрес белорусского президента было направлено коллективное письмо с протестом против закрытия автостанции «Довск». Тем не менее 19 февраля автостанция была закрыта. По мнению подписантов, надежда на помощь братских России и Украины в данном вопросе не реальна, поскольку между ними идет война.

«Уважаемый президент могущественной державы США Дональд Трамп, надежда белорусов только на вас! У вас строят стену (имеется в виду на границе с Мексикой от нелегальных мигрантов, — прим.), а в Беларуси под заботой понимают уничтожение инфраструктуры путей сообщения. Вы протянули руку гуманитарной помощи Венесуэле, так помогите и белорусам», — говорится в письме.

Подписавшие обращение просят американского лидера, в частности, прислать и установить на закрытой автостанции биотуалеты, урны для мусора, скамейки, а также печь-«буржуйку».

Отметим, что после прежних обращения Павловского в органы власти с требованием не допустить закрытия автостанции, ему сообщалось, что это связано со снижением пассажиропотока. Убытки ОАО «Гомельоблавтотранс» за 2016-2018 годы составили 20,6 тыс. рублей, говорилось в письме зампредседателя Гомельского облисполкома Владимира Горбачева от 8 февраля.

«Ежедневно от автовокзала осуществляется в среднем 31 отправление автобусов при средней реализации билетов — 53 билета в день. При этом филиал № 9 ОАО "Гомельоблавтотранс", на балансе которого находился автовокзал, осуществляет убыточные социально-значимые городские и пригородные перевозки пассажиров и не имеет финансовой возможности содержать убыточное станционное сооружение», — пишет областной чиновник, напоминая, что в июне 2018 года здание автостанции было продано с аукциона, и поэтому оно больше не принадлежит ОАО «Гомельоблавтотранс».

В то же время комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения при Рогачевском райисполкоме поручила районному отделу экономики направить письмо в РУП «Гомельавтодор» с указанием необходимости обустройства остановочного пункта для посадки-высадки пассажиров в агрогородке Довск.